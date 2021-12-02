Как две капли воды: люди, поразительно похожие на голливудских звезд
Источник:NY Post
Существует теория, что где-то в мире ходит идентичный вам человек, который мог бы стать вашим близнецом. Интернет даже нашел двойников некоторых голливудских селебрити – обычные люди невероятно похожи на всемирно известных кумиров, и, похоже, гордятся этим.
Некоторые из людей, похожих на звезд, утверждают, что именно они – популярные селебрити. Другие же, напротив, хотят отвлечься от звездного сходства и подчеркнуть свою уникальность.
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Люди, похожие на знаменитостей, нередко становятся звездами соцсетей и создают личный бренд.
Брэд Питт
Брэда Питта знают как одного из самых сексуальных мужчин современного Голливуда и оскароносного актера.
Натан Мидс, субподрядчик и отец, поняв, что он похож на кинозвезду, стал имитировать Питта и зарабатывать на этом деньги.
Меня часто останавливают женщины для фото – некоторые из них не могут поверить, что я могу быть настолько похожим на "оригинального" Питта,
– рассказал мужчина.
Мужчина похож на Брэда Питта / Коллаж NY Post
Сначала сходство с голливудским актером лишь смешило Мидса, однако впоследствии он начал устраивать встречи и зарабатывать на своей внешности. Мужчина мечтает встретиться с Брэдом Питтом и сделать с ним селфи.
Он блестяще играет все свои роли и кажется настоящим джентльменом. Это у нас общее, хотя наши банковские счета разительно отличаются,
– отметил Мидс.
Тейлор Свифт
У популярной американской певицы, у которой множество хитов, тоже есть близнец. Девушку Эшли, очень похожую на Свифт, заметили пользователи тиктока.
Девушка живет в американском штате Юта и отмечает, что с 14 лет ее путают с Тейлор Свифт. Но Эшли это даже льстит – она считает себя фанаткой певицы. По словам девушки, ее внешность – светлые волосы, челка и красная помада – вдохновлены образом звезды.
Я личность, однако когда меня сравнивают с кем-то настолько известным, это льстит. Единственное, что меня раздражает – когда люди говорят что-то негативное о Тейлор,
– сказала Эшли.
"Близнец" Тейлор Свифт / Коллаж NY Post
Мэрилин Монро
Невероятную актрису, ставшую популярной в 1950-х годах, копировали много раз. В США проходит конкурс двойников Монро.
Но девушке по имени Жасмин Чисвелл не нужно идти на конкурс для того, чтобы доказать сходство со звездой.
Девушка копирует Мэрилин Монро / Коллаж NY Post
Звезда тиктока стала выдавать себя за Мэрилин Монро, когда переехала в дом, где жила актриса. С тех пор шотландка Чинсвелл одевается, красится и ведет себя, как икона голливуда. Сначала она не собиралась походить на Монро – девушка просто любила винтажную моду.
Меня останавливали на улице и говорили, что я невероятно похожа на Мэрилин. Я покрасила волосы и сделала стрижку, и стала еще больше похожа на нее. Теперь играть эту роль – это средства к существованию,
– сказала Чинсвелл.
Известные бренды платят девушке до 30 тысяч долларов за спонсорство, а видео в тиктоке собирают миллионы просмотров.
Это моя работа, и у нее полный рабочий день,
– отметила Чинсвелл.
Дуэйн "Скала" Джонсон
Кто бы мог подумать, что неповторимый "Скала" Джонсон может иметь двойника. 37-летний патрульный из Алабамы по имени Филдс невероятно похож на голливудского актера – у него такая же фигура и внешность, как и Дуэйна "Скалы" Джонсона.
Меня называли "Скалой" и ребенком Вина Дизеля. Я соглашаюсь с этим. Это шутя. Это льстит,
– сказал Филдс.
Мужчина собрал свою фан-базу в инстаграме – на его аккаунт подписались почти 27 тысяч фолловеров. Время от времени Филдс выкладывает фотографии, где он носит солнцезащитные очки-авиаторы, с которыми он максимально похож на "Скалу".
Двойник Дуэйна Джонсона / Коллаж NY Post
И все же мужчина считает, что он не копия Джонсона.
Я действительно не мог быть кем-то, кроме себя. Я просто рад, что могу быть частью чьего-то счастья и смеха,
– отметил Филдс.
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Леди Гага
Эпатажная певица и актриса, оказывается, имеет близнеца, звезду в спорте.
Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио зрители заметили, что 26-летняя иорданская женщина-борец тхэквондо Джулиана Аль-Садек очень похожа на Леди Гагу.
Девушка похожа на Леди Гагу / Коллаж NY Post
Аль-Садек — золотой призер Азиатских игр 2018 года. Возможно, девушка выиграла соревнования двойников, но на Олимпиаде этого года ей не повезло. Бразилийская спортсменка Милена Титонелли выбила ее из категории до 67 килограммов.