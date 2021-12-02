Как две капли воды: люди, поразительно похожие на голливудских звезд

2 декабря 2021 , 06:20
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Источник:

NY Post

Существует теория, что где-то в мире ходит идентичный вам человек, который мог бы стать вашим близнецом. Интернет даже нашел двойников некоторых голливудских селебрити – обычные люди невероятно похожи на всемирно известных кумиров, и, похоже, гордятся этим.

Некоторые из людей, похожих на звезд, утверждают, что именно они – популярные селебрити. Другие же, напротив, хотят отвлечься от звездного сходства и подчеркнуть свою уникальность.

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Люди, похожие на знаменитостей, нередко становятся звездами соцсетей и создают личный бренд.

Брэд Питт

Брэда Питта знают как одного из самых сексуальных мужчин современного Голливуда и оскароносного актера.

Натан Мидс, субподрядчик и отец, поняв, что он похож на кинозвезду, стал имитировать Питта и зарабатывать на этом деньги.

Меня часто останавливают женщины для фото – некоторые из них не могут поверить, что я могу быть настолько похожим на "оригинального" Питта,
– рассказал мужчина.

Мужчина похож на Брэда Питта / Коллаж NY Post

Сначала сходство с голливудским актером лишь смешило Мидса, однако впоследствии он начал устраивать встречи и зарабатывать на своей внешности. Мужчина мечтает встретиться с Брэдом Питтом и сделать с ним селфи.

Он блестяще играет все свои роли и кажется настоящим джентльменом. Это у нас общее, хотя наши банковские счета разительно отличаются,
– отметил Мидс.

Тейлор Свифт

У популярной американской певицы, у которой множество хитов, тоже есть близнец. Девушку Эшли, очень похожую на Свифт, заметили пользователи тиктока.

Девушка живет в американском штате Юта и отмечает, что с 14 лет ее путают с Тейлор Свифт. Но Эшли это даже льстит – она считает себя фанаткой певицы. По словам девушки, ее внешность – светлые волосы, челка и красная помада – вдохновлены образом звезды.

Я личность, однако когда меня сравнивают с кем-то настолько известным, это льстит. Единственное, что меня раздражает – когда люди говорят что-то негативное о Тейлор,
– сказала Эшли.

"Близнец" Тейлор Свифт / Коллаж NY Post

Мэрилин Монро

Невероятную актрису, ставшую популярной в 1950-х годах, копировали много раз. В США проходит конкурс двойников Монро.

Но девушке по имени Жасмин Чисвелл не нужно идти на конкурс для того, чтобы доказать сходство со звездой.

Девушка копирует Мэрилин Монро / Коллаж NY Post

Звезда тиктока стала выдавать себя за Мэрилин Монро, когда переехала в дом, где жила актриса. С тех пор шотландка Чинсвелл одевается, красится и ведет себя, как икона голливуда. Сначала она не собиралась походить на Монро – девушка просто любила винтажную моду.

Меня останавливали на улице и говорили, что я невероятно похожа на Мэрилин. Я покрасила волосы и сделала стрижку, и стала еще больше похожа на нее. Теперь играть эту роль – это средства к существованию,
сказала Чинсвелл.

Известные бренды платят девушке до 30 тысяч долларов за спонсорство, а видео в тиктоке собирают миллионы просмотров.

Это моя работа, и у нее полный рабочий день,
– отметила Чинсвелл.

jasminechiswell

WOW!!! THESE ARE SO DIFFERENT!!

last september mashup - thquib

Дуэйн "Скала" Джонсон

Кто бы мог подумать, что неповторимый "Скала" Джонсон может иметь двойника. 37-летний патрульный из Алабамы по имени Филдс невероятно похож на голливудского актера – у него такая ​​же фигура и внешность, как и Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Меня называли "Скалой" и ребенком Вина Дизеля. Я соглашаюсь с этим. Это шутя. Это льстит,
– сказал Филдс.

Мужчина собрал свою фан-базу в инстаграме – на его аккаунт подписались почти 27 тысяч фолловеров. Время от времени Филдс выкладывает фотографии, где он носит солнцезащитные очки-авиаторы, с которыми он максимально похож на "Скалу".

Двойник Дуэйна Джонсона / Коллаж NY Post

И все же мужчина считает, что он не копия Джонсона.

Я действительно не мог быть кем-то, кроме себя. Я просто рад, что могу быть частью чьего-то счастья и смеха,
– отметил Филдс.

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Леди Гага

Эпатажная певица и актриса, оказывается, имеет близнеца, звезду в спорте.

Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио зрители заметили, что 26-летняя иорданская женщина-борец тхэквондо Джулиана Аль-Садек очень похожа на Леди Гагу.

Девушка похожа на Леди Гагу / Коллаж NY Post

Аль-Садек — золотой призер Азиатских игр 2018 года. Возможно, девушка выиграла соревнования двойников, но на Олимпиаде этого года ей не повезло. Бразилийская спортсменка Милена Титонелли выбила ее из категории до 67 килограммов.

Автор: Ярослава Прадід