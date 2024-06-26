Трамп утверждает, что его пытали в тюрьме, хотя он провел там всего 20 минут
Источник:The Hill
Бывший глава США Дональд Трамп удивил людей своим странным высказыванием. Он утверждает, что во время пребывания в тюрьме округа Фултон в 2023 году, его якобы пытали.
И это несмотря на то, что он провел там всего 20 минут.
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Однако даже такое недолгое пребывание в тюрьме Трамп решил использовать в свою пользу. Его предвыборный штаб сейчас активно рекламирует кофейные чашки со сделанным в тюрьме фото Трампа.
В описании к ним говорится:
Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали мое фото под арестом (mug shot). И знаете что? Я разместил его на чашке, чтобы весь мир увидел!
Трамп уверяет, что его пытали в тюрьме / Фото Babel
Как Трамп попал в тюрьму
- В августе 2023 года Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, был официально обвинен в попытке сфальсифицировать результаты президентских выборов 2020 года.
- Это обвинение стало одним из самых резонансных событий в политической жизни США, вызвав волну обсуждений и споров как среди политиков, так и среди граждан.
- После выдвижения обвинений полиция провела формальную процедуру ареста Трампа. Экс-президент добровольно сдался правоохранителям в штате Джорджия.
- Несмотря на всю серьезность ситуации, его пребывание в тюрьме было чрезвычайно коротким – всего 20 минут.
- В тюрьме Трампа обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев. Это был исторический момент, ведь он стал первым среди всех президентов США, кому предъявили обвинение по уголовному делу.