І це попри те, що він провів там лише 20 хвилин.

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Однак навіть таке недовге перебування у в'язниці Трамп вирішив використати на свою користь. Його передвиборчий штаб наразі активно рекламує кавові чашки зі зробленим у в'язниці фото Трампа.

В описі до них мовиться:

Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон і зробили моє фото під арештом (mug shot). І знаєте що? Я розмістив його на чашці, щоб увесь світ побачив!



Трамп запевняє, що його катували у в'язниці / Фото Babel

Як Трамп потрапив до в'язниці