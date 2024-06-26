И это несмотря на то, что он провел там всего 20 минут.

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Однако даже такое недолгое пребывание в тюрьме Трамп решил использовать в свою пользу. Его предвыборный штаб сейчас активно рекламирует кофейные чашки со сделанным в тюрьме фото Трампа.

В описании к ним говорится:

Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали мое фото под арестом (mug shot). И знаете что? Я разместил его на чашке, чтобы весь мир увидел!



Трамп уверяет, что его пытали в тюрьме / Фото Babel

Как Трамп попал в тюрьму