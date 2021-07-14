33-летний Дэвид Олсон долго не мог понять, почему вода затекает в его дом. Инспектор посоветовал ему осмотреть бетонную лестницу, которая вела в дом. Мужчина не хотел нанимать работников для демонтажа и решил, что хочет сделать это сам.

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Поэтому 1 июля утром американец начал разрушать заднюю лестницу своего дома, когда увидел первый черный шар для боулинга. Он был зарыт в песок между 2 бетонными плитами. Однако Дэвид не придал этому большого значения, и продолжил дальше свою работу. И чем дальше мужчина продвигался – тем больше шаров находил. Так он собрал 158 шаров для боулинга.

На самом деле я был немного счастлив по этому поводу, потому что немного проще перекатывать шары для боулинга, чем перемещать песок и выяснять, куда все это положить,

– Рассказал Олсон.

Мужчина во время ремонта обнаружил в фундаменте 160 шаров для боулинга / Фото m live



Некоторые шары выглядят как инопланетные яйца / Фото m live

Шары были разных цветов – черные, синие и некоторые с желтыми крапинками. Ни один не был просверлен, а некоторые были повреждены под воздействием времени. Дэвид считает, что под его домом их может быть еще больше, но он не планирует подрывать весь бетон.

Некоторые из них выглядят как инопланетные яйца. Похоже, у меня здесь есть неплохие антикварные вещи,

– пошутил Олсон.



Шары были разных цветов – черные, синие и некоторые с желтыми крапинками / Фото m live



Некоторые шары были повреждены под воздействием времени / Фото M live

Мужчина связался с производителем мячей – Brunswick Bowling Products, который имел завод в этом районе. Там пояснили, что в 1950 годах рабочие брали бракованные шары для боулинга, чтобы использовать их как альтернативу гравию или песку.

Нет способа точно узнать, что делал предыдущий домовладелец, но, учитывая, где были найдены шары для боулинга, это кажется логичным,

– добавил Дэвид.



Такие шары производили в 1950 годах / Фото m live

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