Участники проекта станут своеобразной фокус-группой, которая проверит условия содержания заключенных, прежде чем там будут принимать настоящих преступников.

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Заключенные по желанию

Тюрьма рассчитана на 241 жителя. Заявку можно подать до конца февраля. Однако, учитывая, что желающих уже втрое больше, чем может вместить тюрьма, организаторам придется провести отбор кандидатов. Добровольцы должны быть совершеннолетними, проживать в кантоне Цюрих и согласиться на проверку биографических данных, которая подтвердит их пригодность к участию.

Волонтеры будут жить в тюрьме 3 24 по 27 марта в настоящих тюремных условиях. Им придется сдать все электронные устройства и выбрать для себя один из трех вариантов меню – халяльное, мясное и вегетарианское. Обыск с раздеванием по прибытии в тюрьму будет необязательным. Кроме того, добровольцы в любой момент смогут отказаться от участия и жизни в тюрьме.

По словам директора тюрьмы Марка Айерманна, кандидатам не следует ожидать условий "лагеря для отдыха". Они должны помочь властям и администрации тюрьмы обеспечить надлежащее функционирование повседневных операций и предоставить персоналу возможность познакомиться с объектом.