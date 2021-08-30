До слез: уличная художница из Афганистана создает проникновенные рисунки, что растрогают каждого
Источник:Bored Panda
Шамсию Хассани считают первой уличной художницей Афганистана. Она создает глубокие рисунки, которые затрагивают острые и социально важные темы. Роль женщин в обществе, доминирование мужчин над ними, борьба между добром и злом – все это и многое другое можно увидеть в ее работах. Особенно актуальными они стали после захвата Афганистана талибами.
Шамсия Хассани создает свои рисунки на холстах и стенах Кабула и всего Афганистана. За годы активного творчества она выработала собственный стиль и создала фирменный элемент – женщину без рта с закрытыми глазами.
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Создавать такие красноречивые рисунки в Афганистане всегда было опасно. Поэтому Шамсии приходилось искать места без свидетелей, и ограничивать себя во времени – обычно она рисовала не более 15 минут. "Люди в Афганистане не против искусства, они против женской деятельности. Когда кто-нибудь видел, как я рисую граффити на улице, они говорили плохие слова, ругались, а некоторые даже называли это грехом", – рассказала художница.
После того как "Талибан" захватил власть в Афганистане, Шамсия Хассани была вынуждена покинуть страну, однако ее работы до сих пор обращаются к людям со стен зданий по всей стране. Мы подготовили подборку самых красноречивых и проникновенных работ художницы, которые точно коснутся вашей души.
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