Шамсия Хассани создает свои рисунки на холстах и стенах Кабула и всего Афганистана. За годы активного творчества она выработала собственный стиль и создала фирменный элемент – женщину без рта с закрытыми глазами.

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Создавать такие красноречивые рисунки в Афганистане всегда было опасно. Поэтому Шамсии приходилось искать места без свидетелей, и ограничивать себя во времени – обычно она рисовала не более 15 минут. "Люди в Афганистане не против искусства, они против женской деятельности. Когда кто-нибудь видел, как я рисую граффити на улице, они говорили плохие слова, ругались, а некоторые даже называли это грехом", – рассказала художница.

После того как "Талибан" захватил власть в Афганистане, Шамсия Хассани была вынуждена покинуть страну, однако ее работы до сих пор обращаются к людям со стен зданий по всей стране. Мы подготовили подборку самых красноречивых и проникновенных работ художницы, которые точно коснутся вашей души.

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