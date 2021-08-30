Шамсія Хассані створює свої малюнки на полотнах і стінах Кабулу та усього Афганістану. За роки активної творчості вона виробила власний стиль та створила фірмовий елемент – жінку без рота із заплющеними очима.

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Створювати такі промовисті малюнки в Афганістані завжди було небезпечно. Тож Шамсії доводилося шукати місця без свідків, і обмежувати себе у часі – зазвичай вона малювала не довше ніж 15 хвилин. "Люди в Афганістані не проти мистецтва, вони проти жіночої діяльності. Коли хто-небудь бачив, як я малюю графіті на вулиці, вони говорили погані слова, сварилися, а деякі навіть називали це гріхом", – розповіла художниця.

Після того як "Талібан" захопив владу в Афганістані, Шамсія Хассані була змушена покинути країну, проте її роботи й досі промовляють до людей зі стін будівель по всій країні. Ми підготували добірку найбільш промовистих та проникливих робіт художниці, які точно зможуть доторкнутися до вашої душі.

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