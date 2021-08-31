До и после: 15 раз, когда мастера перекрыли ужасные татуировки и получили невероятный результат
Источник:Reddit
Сделать татуировку – это очень ответственный поступок, который надо хорошенько обдумать. Довольно часто люди спешат с выбором рисунка, что остается на теле на долгие годы, или же мастера, который его создает.
Герои нашей подборки – именно такие люди. Они пожалели о своих татуировках, и обратились за квалифицированной помощью. И, к счастью, последующие попытки были более удачными.
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На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Fixed Tattoos, где люди публикуют фото до и после того, как они переделали неудачные татуировки. Предлагаем вам посмотреть самые впечатляющие результаты. Трудно даже поверить, что когда-то на месте этих тату-шедевров были другие изображения.
#1
Фото Reddit / express_sushi49
#2
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#3
Фото Reddit / alex_santucci_tattooer
#4
Фото Reddit / m-o-u-se
#5
Фото Reddit / micha_h_artwork
#6
Фото Reddit / DarkStarFTW
#7
Фото Reddit / shaldaya
#8
Фото Reddit / gorilaink
#9
Фото Reddit / Back2Beantown
#10
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#11
Фото Reddit / shaldaya
#12
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#13
Фото Reddit / sinanyldz_tattooer
#14
Фото Reddit / stlkersally
#15
Фото Reddit / butteryuzzies
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