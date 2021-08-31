До и после: 15 раз, когда мастера перекрыли ужасные татуировки и получили невероятный результат

Сделать татуировку – это очень ответственный поступок, который надо хорошенько обдумать. Довольно часто люди спешат с выбором рисунка, что остается на теле на долгие годы, или же мастера, который его создает.

Герои нашей подборки – именно такие люди. Они пожалели о своих татуировках, и обратились за квалифицированной помощью. И, к счастью, последующие попытки были более удачными.

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На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Fixed Tattoos, где люди публикуют фото до и после того, как они переделали неудачные татуировки. Предлагаем вам посмотреть самые впечатляющие результаты. Трудно даже поверить, что когда-то на месте этих тату-шедевров были другие изображения.

#1

Фото Reddit / express_sushi49

#2

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#3

Фото Reddit / alex_santucci_tattooer

#4

Фото Reddit / m-o-u-se

#5

Фото Reddit / micha_h_artwork

#6

Фото Reddit / DarkStarFTW

#7

Фото Reddit / shaldaya

#8

Фото Reddit / gorilaink

#9

Фото Reddit / Back2Beantown

#10

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#11

Фото Reddit / shaldaya

#12

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#13

Фото Reddit / sinanyldz_tattooer

#14

Фото Reddit / stlkersally

#15

Фото Reddit / butteryuzzies

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