До мельчайших деталей: опубликовали фото "Ночного Дозора", состоящего из 717 гигапикселей

"Ночной Дозор" – одна из самых известных картин нидерландского художника Рембрандта. Недавно Рейксмюсеум опубликовал цифровую копию произведения искусства с разрешением 717 гигапикселей.

Художественный музей Амстердама Рейксмюсеум показал "самую подробную фотографию произведения искусства". На сайте музея опубликовали оцифрованную копию знаменитого "Ночного Дозора" Рембрандта в разрешении 717 гигапикселей. Это позволяет пользователям увеличить изображение до малейших трещинок картины.

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Изображение картины было составлено из 8 439 отдельных 100-мегапиксельных фотографий, которые затем соединили с помощью нейросетей. Каждый из его пикселей представляет собой площадь в семь микрометров или 0,005 миллиметров в квадрате.

Ночной дозор, ближе, чем когда-либо! Благодаря нашей чрезвычайно детальной фотографии "Ночного Дозора" Рембрандта с разрешением 717 гигапикселей, теперь можно еще больше увеличить мельчайшие частицы в "Ночном дозоре",

– заявили в музее.

"Невероятная задача" – именно так описал этот проект Роб Эрдман, ученый из Государственного музея, который и собрал 8 439 фотографий в одно гигантское изображение весом в 5,6 терабайта.

Фото "Нічного Дозору", що складається з 717 гігапікселів: дивитись відео

Стоит отметить, что Рейксмюсеум уже публиковал подробное изображение "Ночного Дозора" – в мае 2020 года. Тогда размер снимка составил 44,8 гигапикселя.