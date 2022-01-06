Художній музей Амстердама Рейксмюсеум показав "найдетальнішу фотографію витвору мистецтва". На сайті музею опублікували оцифровану копію знаменитого "Нічного Дозору" Рембрандта у роздільній здатності 717 гігапікселів. Це дозволяє користувачам збільшити зображення до найменших тріщинок картини.

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Зображення картини було складено з 8 439 окремих 100-мегапіксельних фотографій, які потім з'єднали за допомогою нейромереж. Кожен з його пікселів являє собою площу в сім мікрометрів або 0,005 міліметрів у квадраті.

Нічний дозор, ближче, ніж будь-коли! Завдяки нашій надзвичайно детальній фотографії "Нічного Дозору" Рембрандта з роздільною здатністю 717 гігапікселів, тепер можна ще більше збільшити найдрібніші частинки в "Нічному дозорі",

– заявили в музеї.

"Неймовірне завдання" – саме так описав цей проєкт Роб Ердман, вчений з Державного музею, який і зібрав 8 439 фотографій в одне гігантське зображення вагою у 5,6 терабайта.

Варто зазначити, що Рейксмюсеум вже публікував докладне зображення "Нічного Дозору" – у травні 2020 року. Тоді розмір знімка склав 44,8 гігапікселя.