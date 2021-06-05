В Диснейленде официально открылся новый кампус. Он посвящен киновселенной Марвел в целом и персонажам отряда Мстители в частности. На открытии показали полноразмерную статую Железного человека в оригинальном костюме Mark III.

Это интересно Этикет игрока: как вести себя в казино – советы и правила

Полноразмерная статуя Железного человека выставлена на продажу, и любой может приобрести ее. Цена – 7 950 долларов (более 216 тысяч гривен).

Вывеска с ценником, которую разместили рядом с костюмом не содержит никаких подробностей о статуе. Однако сообщает покупателям, что скидки на товар не предусмотрены, а международная доставка займет около четырех месяцев.

Коллекционная статуя Iron Mark III в натуральную величину. Никаких скидок не предусмотрено. Этот товар не подлежит обмену или возврату,

– гласит вывеска.



В Диснейленде продают полноразмерную статую Железного человека / Фото Mickey Blog

К теме 100 000 долларов за рыбалку: в США предлагают бешеные деньги за вылов конкретной рыбы