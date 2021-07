Для поклонников видеоигр: Nike выпустит кроссовки Air Force 1 со светящимися элементами

В сети показали изображения новых кроссовок от Nike Air Force 1 Pixel "Удачной игры". Это будет совместная версия с League of Legends Pro League.

Новая модель кроссовок украшена элементами, которые светятся в темноте – это надпись Air и прямоугольники на шнурках. А логотип Nike становится пиксельным.

Кроссовки выполнены из кожи пастельных тонов. На боковой стороне обуви выгравирован текст "Have A Good Game", а на левом язычке написано "Game On / Team Up". Другие детали включают элементы игры и логотип Swoosh, которые реализованы на пятках. На необычных вставках из розового полупрозрачного пластика изображен свуш и планета с глазами и игровыми наушниками.



На боковой стороне обуви выгравирован текст "Have a Good Game" / фото Sneaker News





Nike выпустит кроссовки Air Force 1 со светящимися элементами / Фото Sneaker News



Nike выпустит новые кроссовки Air Force 1 / Фото Sneaker News



Фирменный вырез модели Swosohes на пиксельной резиновой подошве завершает дизайн / Фото Sneaker News

Кроссовки выполнены из кожи пастельных тонов / Фото Sneaker News

Точная дата релиза неизвестна.(около 3000 гривен).

