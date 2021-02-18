Для геймеров: Netflix выпустит сериал по мотивам видеоигры Dota 2 – трейлер
В официальном твиттер-аккаунте популярной компьютерной игры Dota 2 опубликовали анонс нового аниме-сериала по ее мотивам. Он будет называться DOTA: Dragon`s Blood ("DOTA: Кровь Дракона").
Источник:Deadline
8-серийный мультипликационный сериал будет рассказывать историю о подвигах рыцаря-дракона Давиана и его встрече с принцессой Мираной, которая будет выполнять свою темную миссию. Его премьера состоится на стриминговий платформе Netflix.
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Продюсером шоу стал Эшли Эдвард Миллер, известный зрителям по кинолентам "Люди Икс: Первый класс", "Тор" и сериалу "Черные паруса". Он дал несколько комментариев журналистам и рассказал, что они создали "эпическую, эмоциональную и ориентированную на взрослых историю о любимых героях". По его словам, Valve, компания-разработчик Dota 2, активно сотрудничала с ними и поддерживала творческие амбиции команды Миллера.
В коротком анонсе сериала в твиттере подробностей немного. Известно лишь то, что релиз проекта запланирован на 25 марта 2021 года. Также в посте с анонсом дали ссылку на короткий трейлер "DOTA: Кровь Дракона".
Мы рады сообщить о совершенно новом аниме-сериал, который исследует вселенную Dota как никогда раньше. Как поклонники Dota и ее страстного мирового сообщества, мы с нетерпением ждем, чтобы поделиться с вами этим новым приключением,
– написали представители Dota 2.
Смотрите трейлер сериала "DOTA: Кров Дракона" от Netflix
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