В официальном твиттер-аккаунте популярной компьютерной игры Dota 2 опубликовали анонс нового аниме-сериала по ее мотивам. Он будет называться DOTA: Dragon`s Blood ("DOTA: Кровь Дракона").

8-серийный мультипликационный сериал будет рассказывать историю о подвигах рыцаря-дракона Давиана и его встрече с принцессой Мираной, которая будет выполнять свою темную миссию. Его премьера состоится на стриминговий платформе Netflix.

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Продюсером шоу стал Эшли Эдвард Миллер, известный зрителям по кинолентам "Люди Икс: Первый класс", "Тор" и сериалу "Черные паруса". Он дал несколько комментариев журналистам и рассказал, что они создали "эпическую, эмоциональную и ориентированную на взрослых историю о любимых героях". По его словам, Valve, компания-разработчик Dota 2, активно сотрудничала с ними и поддерживала творческие амбиции команды Миллера.

В коротком анонсе сериала в твиттере подробностей немного. Известно лишь то, что релиз проекта запланирован на 25 марта 2021 года. Также в посте с анонсом дали ссылку на короткий трейлер "DOTA: Кровь Дракона".

Мы рады сообщить о совершенно новом аниме-сериал, который исследует вселенную Dota как никогда раньше. Как поклонники Dota и ее страстного мирового сообщества, мы с нетерпением ждем, чтобы поделиться с вами этим новым приключением,

– написали представители Dota 2.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b — DOTA 2 (@DOTA2) February 17, 2021

Смотрите трейлер сериала "DOTA: Кров Дракона" от Netflix