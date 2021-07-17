Для борьбы с Илоном Маском и Китаем: хакеры Anonymous запустили мем-криптовалюту Anon Inu

Хакерская группа Anonymous выпустила новое видео. В ролике они анонсировали новую криптовалюту.

Anonymous – это коллектив хакеров и активистов, прославившихся в 2003 году на доске сообщений 4chan. Они выступают за права человека, автономию, борьбу с тиранией и более человечное общество. Anon Inu – собственная мем-криптовалюта Anonymous, которая была недавно анонсирована.

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Мемная криптовалюта названа в честь собаки породы Сиба-ину. Цель создания – борьба с генеральным директором Tesla Илоном Маском в "войне мемов". Клон Dogecoin также стал ответом на репрессии Китая в отношении криптовалютных майнеров.

Мы считаем, что криптовалюта только начинается. Итак, мы выпустили токен Anon Inu, новый токен сообщества DeFi с различными встроенными утилитами. Помимо борьбы с Илоном Маском в войне мемов, токен также будет бороться с Китаем в войне криптовалют,

– заявили в Anonymous.

Крипто-токен доступен для покупки и на момент публикации Anon Inu стоит 0,0044 доллара, а Dogecoin – 0,1757 доллара. Хакеры пообещали различные бонусы и награды владельцам Anon Inu, в том числе невзаимозаменяемые токены (NFT). Часть доходов они планируют переводить в приюты для бездомных собак.



Хакеры Anonymous запустили мем-криптовалюту Anon Inu / Фото anoninu.com

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