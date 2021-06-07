Как живой: в калифорнийском Диснейленде появился аниматронный робот Человека-паука – видео

4 июня в Диснейленде в Калифорнии состоялось открытие Кампуса Мстителей – Avengers Campus, посвященного супергероям Marvel. Фанаты этой вселенной смогут увидеть в кампусе много интересного, например Черную Вдову и Черную Пантеру, которые воюют со злодеем Наблюдателем, или Доктора Стрэнджа, что борется с магическими существами. Однако, особой изюминкой новой локации стал аниматронный Спайдермен.

Этот робот в костюме Человека-паука производит впечатление настоящего супергероя, ведь он ловко прыгает со здания на здание, качается на паутине и делает захватывающие трюки в воздухе. Но перед этим посетителей парка развлекает актер в идентичном костюме, который общается с аудиторией. Оба Спайдермена работают в целостном тандеме.

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Шоу аниматронного Спайдермена в Кампусе Мстителей в Диснейленде: смотрите видео

Еще один аттракцион, связанный с Человеком-пауком, ждет гостей кампуса внутри базы супергероя. Посетители должны помочь ему в бою с роботами-пауками, которые вышли из-под контроля и угрожают разрушить все вокруг.

Для этого используют технологию дополненной реальности и специальные очки, которые надевают гости. Двигая руками, они пускают виртуальную паутину в соперников и помогают Спайдермену спасти кампус.

Интерактивный аттракцион Человека-паука в Кампусе Мстителей: видео

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