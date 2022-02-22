Marvel Comics адаптирует книги Джорджа Мартина "Дикие карты"

Над проектом будет работать команда профессионалов в области комиксов. Среди них – писатель Пол Корнелл ("Доктор Кто", "Фантастическая четверка", "Черная вдова", "Росомаха") и художник Майк Хоторн ("Дедпул", "Истерия").

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Оригинальную серию в течение 30 лет создавали более 40 писателей. Она рассказывает об альтернативном мире, в котором распространяется инопланетный вирус, поражающий людей и изменяющий их ДНК. На всех это действует по-разному – на кого-то почти не влияет, кого-то убивает или уничтожает, а кого-то наделяет сверхспособностями.

Пол Корнелл, работающий над комиксами, называет "Дикие карты" уникальным взглядом на супергероев. Он гордится возможностью перенести этих книжных персонажей во вселенную Marvel, где они точно найдут свое место.

Обложка первого выпуска Wilds Cards: The Drawing of Cards / Иллюстрация Marvel, Стив Моррис

Мои поклонники знают, что мир "Диких карт" занимает особое место в моем сердце, поэтому я имею честь объявить, что такой титан индустрии как Marvel, будет создавать этот рассказ в виде комикса с самого начала,

– прокомментировал Джордж Мартин.