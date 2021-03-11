За год пандемии любители электронной музыки привыкли, что диджеи устраивают виртуальные выступления и играют собственные сеты из дома, транслируя их в прямом эфире. Но популярный финский диджей Отто Илипертула, выступающий под псевдонимом Yotto, пошел дальше. Он отправился в холодную Лапландию, чтобы сыграть там 2-часовой музыкальный сет.

34-летний диджей взял с собой необходимое музыкальное оборудование и вместе со сьемочной группой отправился в Лапландию – один из самых холодных уголков мира. Он устроил вечеринку под открытым небом на склоне посреди заснеженного леса. В тот день термометр показывал 25 градусов мороза.

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Для подключения оборудования к сети, Отто взял с собой бензиновый генератор. Он работал 2 часа, пока диджей играл свой сет. За это время несколько пультов вышли из строя, а дрон, с помощью которого операторы снимали живописные пейзажи Лапландии, потерялся.

Отмороженные пальцы, технические трудности и потерянные дроны не смогли остановить нашу отважную экспедицию,

– поделился Yotto.

Когда у Отто возникла идея отправиться в Лапландию и сыграть там, его отговаривали и предлагали снять видео на зеленом экране, а все необходимое добавить на монтаже. Однако диджей настоял на своем, и недаром – в результате получился замечательный видеоролик под названием "Очень холодный DJ-сет". От сочетания зажигательной музыки и прекрасных северных пейзажей трудно оторваться.

Смотрите видео: DJ-сет посреди заснеженной Лапландии