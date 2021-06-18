Девушка случайно отправила бабушке свои интимные фото: ее реакция рассмешила сеть

Пользовательница тиктока по имени Кимберли рассказала своим подписчикам о курьезной ситуации, которая случилась с ней недавно. Она ошиблась чатом и послала интимные фото в белье не парню, а своей бабушке Гейл.

Фотографии, которые попали не к тому адресату, девушка не показала. Но зато продемонстрировала реакцию бабушки на свое сообщение. От нее можно было ожидать чего угодно, но вряд ли кто-то мог бы подумать, что она поведет себя именно так.

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В начале видео девушка снимает себя и спрашивает: "Вы когда-нибудь присылали свои обнаженные фото бабушке?". После этого она показала скриншот чата.

Кимберли, что это такое? Лучше не присылай это мужчине или я откажусь от тебя! Тебе нужна новое белье. Может, поедем на шопинг на этой неделе?,

– написала бабушка.

Непонятно что больше смутило Кимберли – то, что она отправила бабушке фото, или же ее ответ. Но других пользователей тиктока это изрядно повеселило. В комментариях люди смеялись над ситуацией, поддерживали девушку и представляли себя на ее месте.

На самом деле у Кимберли и ее бабушки Гейл очень близкие отношения. Вместе они записывают подкаст Excuse My Grandma ("Простите мою бабушку"), в котором они говорят о различиях между поколениями во многих вопросах, в том числе и интимных.