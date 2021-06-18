Дівчина випадково надіслала бабусі свої інтимні фото: її реакція розсмішила мережу

Користувачка тіктоку на ім'я Кімберлі розповіла своїм підписникам про курйозну ситуацію, яка трапилася з нею нещодавно. Вона помилилася чатом та надіслала інтимні фото в білизні не хлопцеві, а своїй бабусі Гейл.

Світлини, які потрапили не до того адресата, тіктокерка не показала. Зате продемонструвала реакцію бабусі на своє повідомлення. Від неї можна було очікувати чого завгодно, але навряд чи хтось міг би подумати, що вона поведеться саме так.

Це цікаво Історії, які навчають вигравати в казино: фільми, зняті на основі реальних подій

На початку відео дівчина знімає себе і запитує: "Ви коли-небудь надсилали свої оголені фото бабусі?". Після цього вона показала скриншот чату.

Кімберлі, що це таке? Краще не надсилай це чоловікові або я відмовлюся від тебе! Тобі потрібна нова білизна. Може, поїдемо на шопінг цього тижня?,

– написала бабуся.

Незрозуміло, що більше присоромило Кімберлі – те, що вона надіслала бабусі фото, чи її відповідь. Але інших користувачів тіктоку це добряче повеселило. У коментарях люди сміялися з ситуації, підтримували дівчину та уявляли себе на її місці.

Насправді у Кімберлі та її бабусі Гейл дуже близькі взаємини. Разом вони записують подкаст Excuse My Grandma ("Вибачте моїй бабусі"), у якому вони говорять про відмінності між поколіннями у багатьох питаннях, зокрема й інтимних.