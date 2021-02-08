Пользовательница тиктока поделилась шокирующим видео. Она рассказала подписчикам о своей проблеме, и потрясла сеть, ведь помочь с ее решением не может никто.

Тессика Браун с никнеймом im_d_ollady опубликовала в тиктоке ролик, в котором рассказала подписчикам о том, что перепутала лак для волос с суперклеем. На момент записи видео, она помыла волосы уже 15 раз, но это не дало никакого результата.

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Посмотрите на мои волосы! Они не двигаются,

– сказала девушка.

Смотрите видео: девушка перепутала лак для волос с суперклеем

Это видео быстро распространилось по социальной сети и стало вирусным. Его посмотрели 18,6 миллиона раз, хотя подписчиков у девушки в несколько раз меньше – 684 тысячи. Люди в комментариях начали советовать ей различные варианты выхода из этой ситуации. Там заметили даже производителя клея, который Тессика приняла за лак. Он посоветовал ей помыть волосы спиртом.

Через несколько дней после публикации этого ролика, блогерша рассказала, что обратилась за профессиональной помощью в больницу. Специалисты пытались снять клей с волос девушки разными способами, и похоже, что это были не самые приятные процедуры.

Смотрите видео: как тиктокерша смывала суперклей с волос

Несмотря на страдания Тессики, не все подписчики верят в правдивость этой истории. Некоторые считают, что она сделала это не случайно, а специально ради популярности в интернете.