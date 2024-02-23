Как объяснила сама британка, после выигрыша она попала в центр внимания и ее начали преследовать.

Смотрите также Американка выиграла в лотерею, но ей отказались отдавать приз

Жизнь подростка кардинально изменилась, ведь ей начали угрожать. Сама девушка говорит о темных сторонах мгновенного богатства так:

Ты получаешь сталкеров, ты получаешь угрозы убийством.

На какие радикальные шаги пошла девушка

История Джейн приобрела более мрачный оборот, когда она решила сделать себе пластические операции, чтобы вписаться в новый круг общения. Известно, что Джейн потратила более 56 000 евро на косметические операции, решение, которое чуть не стоило ей жизни. Если бы она не выиграла легкие деньги, этого бы могло не случиться.

Я буквально думала, что умру,

– поделилась Джейн о своей аллергической реакции на анестезию во время одной из процедур.

Ранее мы писали об Уильяме Джоне из Австралии. Мужчина потерял семью после того, как сорвал джекпот. Известно, что он получил приз в размере 986 000 долларов. Победу мужчина одержал в марте 2018 года.