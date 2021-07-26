Девушка думала, что общается в интернете с мошенником: он оказался настоящим принцем

21-летняя нигерийка Эстер, что переехала учиться в Великобританию, в 2020 году познакомилась в интернете с парнем по имени Тео. Они начали часто и тесно общаться, но до личной встречи за целый год так и не дошло. Тогда Эстер и заподозрила своего нового друга в обмане и мошенничестве.

Они переписывались по несколько раз в день, но никогда не разговаривали по видеосвязи и не встречались вживую. Однако, их объединяли общие интересы и взаимная симпатия.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Кроме того, Эстер и Тео родом из одного племени – йоруба. Они не знали друг друга на родине, и познакомились уже после того, как оба переехали в Великобританию.

Он из того же племени, что и я, и это очень важно. В Нигерии живут 200 миллионов человек. Каковы шансы, что я найду того, кто мне симпатичен, с моего же племени?,

– поделилась мыслями Эстер.

Несмотря на то, что общение складывалось хорошо, у девушки все же закрались сомнения – она подумала, что возможно переписывается с интернет-мошенником. Дело в том, что каждый раз, когда Эстер предлагала Тео увидеться, он говорил, что был по делам в Нигерии, а тогда, когда она пыталась позвонить ему по видеосвязи, он не поднимал трубку. "Однажды мы разговаривали по телефону, и я попыталась включить видео на Face Time, но он закончил звонок", – рассказала девушка.



Эстер решила, что общается с мошенником / Фото из инстаграма

Подозрительное поведение парня заставила Эстер обратиться за поддержкой и помощью на телешоу MTV Catfish UK, которое выводит нечестных парней на чистую воду. Телевизионщики устроили масштабное расследование, чтобы понять, что же скрывает парень.

Они исследовали его социальные сети и расспросили знакомых, которые рассказали, что настоящее имя парня не Тео, а Майкл. Позже редакции написал лучший друг загадочного приятеля Эстер и попросил их прекратить расследование, поскольку у Тео или Майкла много дел.

Я разговариваю с ним каждый день, и он не рассказал, что у него много дел. Я не понимаю, что он пытается скрыть,

– ответила на это Эстер.

Тогда Эстер отправила парню специальную ссылку, чтобы проверить место его нахождения. Он открыл ее, и девушка узнала, что Тео-Майкл самом деле в Лондоне, а не в Нигерии, как он сказал Эстер.

Все это было очень странно, и терпение Эстер лопнуло. Девушка решила требовать объяснений напрямую. Она написала парню и попросила его о встрече, и в ответ на это получила адрес.



Парень, с которым общалась Эстер, оказался нигерийским принцем / Фото из инстаграма

В конце концов они встретились, а парень рассказал Эстер всю правду. Оказалось, что он – нигерийский принц, и на самом деле его зовут Майкл, а Тео – его второе имя. Ему пришлось вернуться домой, поскольку умер его отец. Кроме того, у него действительно не было времени на звонки и встречи.

"Я меня 3 предприятия, умер отец. Я постоянно был в движении, а в доме всегда были люди. Найти время даже на 5-минутный видеозвонок было невозможно", – рассказал принц. Также он добавил, что очень серьезно относится к Эстер и отношениям с ней, а о своем королевском статусе он не рассказывал, потому что боялся, что это изменит ее отношение к нему.