Девочка, известная как "косоглазая Хлоя", продала на аукционе свой популярный мем как NFT

Мем "косоглазая Хлоя" используется для выражения беспокойства. Это изображение и гифка сделали Хлою суперзвездой в сети.

В 2013 году мать Хлои Кэти Клем опубликовала видео, в котором она сняла двух своих дочерей, когда объявляла о неожиданной поездке в Диснейленд. И пока сестра Хлои плакала, на лице двухлетней девочки было только разочарование.

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С тех пор девочка, которая искоса посмотрела на свою мать, стала сенсацией, а впоследствии и вирусным мемом, известным как "косоглазая Хлоя".

Это было очень странно, очень потрясающе. Моя семья, друзья присылали мне эти мемы – до сих пор они все еще присылают мне мемы Хлои, которые видят в интернете,

– рассказала мама Хлое.

После того, как Кэти Клем узнала о рынке NFT, она решила выставить на продажу оригинальную фотографию мема с Хлои. Ставки начались с 5 Ethereum – разновидность криптовалюты стоимостью примерно 15 000 долларов.

Это отличная возможность, особенно если есть фанат Хлои, который любит этот мем, он сможет владеть им. Даже Хлои сказала: "Это довольно круто",

– сказала Кэти.



Хлои и ее мама сегодня / Фото BBC

NFT купила 3F Music – музыкальная продюсерская компания из Дубая. Токен был продан за 25 Ethereum – 75 тысяч долларов. Все деньги, полученные от продажи NFT мема пойдут на оплату образования дочерей Кэти Клем.

Видео в котором мама Кэти Клем предлагает своим дочерям поехать в Диснейленд: смотреть онлайн

Что такое NFT Это цифровые токены, которые демонстрируют владение электронным искусством.

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