Детектив выиграл 6 миллионов долларов благодаря официантке: как он ее отблагодарил

Детектив из американского штата Нью-Йорк Роберт Каннингем сорвал куш в лотерею. Произошло это благодаря подсказке официантки, которая работает в закусочной.

Однажды вечером Роберт пришел в закусочную и предложил официантке Филлис Пензо вместе выбрать номера для лотереи.

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Женщина согласилась, ведь давно знала детектива и считала его своим другом. Номера они выбрали совместно: 3 числа отметил сам детектив и еще 3 попросил выбрать Филлис. То, что последовало за этим, было не что иное, как удача. Он сразу же позвонил официантке.

Я только что выиграл 6 миллионов долларов,

– сказал он, пообещав ей половину состояния.

Официантка подумала, что это розыгрыш. Но детектив сдержал слово и отдал ей половину выигрыша.

"Я всю жизнь был простым человеком. Если я говорю, что сделаю что-то, я это делаю. Надеюсь, деньги никогда не предадут меня, – добавил он.

Как это решение восприняла семья детектива

Даже его жена Джина была солидарна с его решением.

"Я сказал ей, что у меня есть партнер, которой дал мне самый ценный совет в мире и мы делим приз пополам. Вот и все. Так работает наша семья", – вспомнил детектив.

Победа в лотерее позволила Каннингему расширить свой дом, а Пензо планировала купить собственное жилье.

Ранее пара из Британии потратила последние деньги, которые были на ее банковском счете, чтобы приобрести лотерейный билет. Впоследствии жена узнала, что таки выиграла в лотерею.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)