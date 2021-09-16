День работающих родителей: 15 смешных мемов о том, что на самом деле значит быть мамой и папой
Источник:24 канал
Быть родителями – самая ответственная и самая тяжелая работа в мире. Но родительство всегда приходится сочетать с огромным количеством других занятий – от заработка денег до бытовых дел, а это только усложняет задачу.
Сегодня, 16 сентября, отмечают День работающих родителей – мам и пап, которые ежедневно успевают все и еще немножечко больше. По этому случаю Развлечения 24 подготовили подборку смешных мемов, которые показывают, что на самом деле скрывают радости родительства. Мы уверены, что в них себя узнает каждый, у кого есть ребенок.
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"Когда пытаешься положить в кроватку спящего ребенка – как это выглядит и как это ощущается"
Коллаж Bored Panda
"Когда впервые услышала слово "Мама" VS Когда услышала его в 7567-й раз"
Коллаж из инстаграма alyceoneword
"Когда покупаешь что-то для себя VS Когда покупаешь что-то для ребенка"
Коллаж Bored Panda
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Фото Bored Panda
"Самый страшный момент твоей жизни"
Фото Bored Panda
"Я: Мир не вращается вокруг тебя. Мой ребенок:"
Фото из инстаграма kidsaretheworst
"Жду пока дочь уберет в своей комнате"
Фото Bored Panda
"Когда ты наконец уложил детей спать"
Фото из фейсбука Appetite for Honesty
"Причина номер 318, почему мамы опаздывают"
Коллаж Bored Panda
"Ожидание и реальность, когда фотографируешь своего ребенка"
Коллаж Bored Panda
"Я: Ты знаешь, почему бы нам не...? Мой подросток:"
Фото из инстаграма jacana_mommy
"Другие дети: рисуют на бумаге. Мой ребенок:"
Фото из фейсбука Perfection Pending
"Детская логика: одежда летом VS одежда зимой"
Фото из инстаграма perfectpending
"Кто-то видел мою любимую помаду?"
Фото из инстаграма kidsaretheworst
"Родители в конце недели"
Фото из инстаграма alyceoneword
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