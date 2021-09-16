Сегодня, 16 сентября, отмечают День работающих родителей – мам и пап, которые ежедневно успевают все и еще немножечко больше. По этому случаю Развлечения 24 подготовили подборку смешных мемов, которые показывают, что на самом деле скрывают радости родительства. Мы уверены, что в них себя узнает каждый, у кого есть ребенок.

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"Когда пытаешься положить в кроватку спящего ребенка – как это выглядит и как это ощущается"



Коллаж Bored Panda

"Когда впервые услышала слово "Мама" VS Когда услышала его в 7567-й раз"



Коллаж из инстаграма alyceoneword

"Когда покупаешь что-то для себя VS Когда покупаешь что-то для ребенка"



Коллаж Bored Panda

"Когда люди, у которых нет детей, говорят мне, что устали"



Фото Bored Panda

"Самый страшный момент твоей жизни"



Фото Bored Panda

"Я: Мир не вращается вокруг тебя. Мой ребенок:"



Фото из инстаграма kidsaretheworst

"Жду пока дочь уберет в своей комнате"



Фото Bored Panda

"Когда ты наконец уложил детей спать"



Фото из фейсбука Appetite for Honesty

"Причина номер 318, почему мамы опаздывают"

Коллаж Bored Panda

"Ожидание и реальность, когда фотографируешь своего ребенка"



Коллаж Bored Panda

"Я: Ты знаешь, почему бы нам не...? Мой подросток:"



Фото из инстаграма jacana_mommy

"Другие дети: рисуют на бумаге. Мой ребенок:"

Фото из фейсбука Perfection Pending

"Детская логика: одежда летом VS одежда зимой"

Фото из инстаграма perfectpending

"Кто-то видел мою любимую помаду?"



Фото из инстаграма kidsaretheworst

"Родители в конце недели"



Фото из инстаграма alyceoneword

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