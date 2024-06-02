Больше о проблеме рассказал эксперт по паранормальным явлениям доктор Пол Ли.
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В чем причина "исчезновения" призраков
Доктор объяснил, что старые духи начали "умирать", или перешли "на другую сторону". Эксперт по паранормальным явлениям отметил, что Британия испытывает острую нехватку призраков, а спектральное наследие страны находится в серьезном упадке.
Возможно, дух изначально имел естественный источник энергии, который со временем иссяк, оставив его без резервов для проявления,
– высказал мнение доктор Ли.
Эксперт рассказал, что с января 2020 года он через свое приложение спрашивал у всех жителей мест, где фиксировали призраков, сталкивались ли они с каким-то похожими явлениями. Люди сообщили, что активность паранормальных явлений действительно упала.
Что предлагают эксперты
Однако доктор убежден, что ситуация не безнадежна.
Возможно, призраков можно перезарядить. Иногда можно услышать истории о том, как призраки внезапно появляются снова после многих лет отсутствия,
– заметил эксперт.
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