Больше о проблеме рассказал эксперт по паранормальным явлениям доктор Пол Ли.

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В чем причина "исчезновения" призраков

Доктор объяснил, что старые духи начали "умирать", или перешли "на другую сторону". Эксперт по паранормальным явлениям отметил, что Британия испытывает острую нехватку призраков, а спектральное наследие страны находится в серьезном упадке.

Возможно, дух изначально имел естественный источник энергии, который со временем иссяк, оставив его без резервов для проявления,

– высказал мнение доктор Ли.

Эксперт рассказал, что с января 2020 года он через свое приложение спрашивал у всех жителей мест, где фиксировали призраков, сталкивались ли они с каким-то похожими явлениями. Люди сообщили, что активность паранормальных явлений действительно упала.

Что предлагают эксперты

Однако доктор убежден, что ситуация не безнадежна.

Возможно, призраков можно перезарядить. Иногда можно услышать истории о том, как призраки внезапно появляются снова после многих лет отсутствия,

– заметил эксперт.

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