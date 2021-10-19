У северных берегов Израиля был найден меч крестоносца. Скорее всего, ему 900 лет и он сделан из железа.

Дайвер Шломи Кацин нашел меч недалеко от Хайфы, в акватории, где суда веками прятались на мелководье от штормов. Там часто находят артефакты разных эпох, особенно после перехода песков.

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Меч инкрустирован морскими организмами и очень тяжелый: длина клинка – один метр, а рукояти – 30 сантиметров. Эксперты предполагают, что оружие насчитывает 900 лет и принадлежало рыцарю из Цитадели в Атлите. По словам Управления антиквариата Израиля, после очистки и анализа находка будет выставлена на всеобщее обозрение.

Это значит, что парень, который воевал с ним, был очень сильным. Я пытаюсь представить его на поле в полном снаряжении. Он действительно должен был быть в хорошей физической форме. Ребята тогда были определенно сильнее и, возможно, больше, чем мы сейчас,

– сказал Коби Шарвит, глава подразделения морской археологии израильского Управления древностей.



Дайвер нашел у побережья Израиля 900-летний меч крестоносца с метровым лезвием / Фото Times of Israel



900-летний меч крестоносца с метровым лезвием / Фото Times of Israel



900-летний меч крестоносца с метровым лезвием / Фото Times of Israel

За свою находку Шломи Кацин получил сертификат израильтянина с активной гражданской позицией.



Дайвер Шломо Кацин с находкой / фото Times of Israel



900-летний меч крестоносца / Фото Times of Israel

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