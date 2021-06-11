В полном размере: суперкар Lamborghini Sian воссоздали из кубиков Lego – фото, видео

Компании Lego и Automobili Lamborghini создали точную полномасштабную копию суперкара Lamborghini Sian FKP 37 из 400 000 деталей Lego. Над моделью более 8 660 часов работала команда из 15 человек.

Для создания игрушечного автомобиля использовали 154 различных типа элементов Lego. 20 из них разработали и изготовили специально для этого проекта. Это в очередной раз доказывает, что из кубиков Lego можно построить все что угодно.

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Дизайнеры объединились с инженерами из нашей мастерской по производству деталей в Кладно, в Чехии. Именно они создают эти захватывающие модели в натуральную величину и действительно расширяют границы возможностей Lego Technic,

– рассказала Лена Диксен, старший вице-президент по продуктам и маркетингу Lego Group.

Параметры Lamborghini Sian из Lego



Факты о процессе создания Lamborghini Sian из Lego / Фото Lego

Lego-суперкар полностью повторяет дизайн настоящего автомобиля. Идеально пропорциональный корпус покрыт шестиугольными элементами Lego, которые соединяются между собой. Также подробно воссоздана форма фар, которые, кстати, работают, и выхлопной трубы с сохранением культового геометрического дизайна Lamborghini. Внутри игрушечного салона тоже все идентично – от руля с логотипом компании и итальянским флагом до приборной панели и гоночных сидений.

Это первая полноразмерная модель от Lego Group с цветным УФ-покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия. Краску разработали и нанесли в официальной мастерской Automobili Lamborghini.

Детали полномасштабного Lamborghini Sian / Фото Lego

Кроме того, дизайнеры и инженеры внимательно следили за сохранением оригинальных размеров. Модель соответствует им с точностью до миллиметра – 4980 миллиметров в длину, 2101 миллиметр в ширину, 1133 миллиметров в высоту. А вот вес суперкара сохранить не удалось. Настоящий Lamborghini Sian весит 1622 килограммов, а игрушечный – 2,2 тонны.

Полноразмерный Lamborghini Sian из кубиков Lego: смотрите видео

Самостоятельно воссоздать полноразмерный Lamborghini Sian из Lego, к сожалению, не получится. Однако, поклонники конструкторов и автомобилей могут собрать его меньшую копию. В 2020 году Lego выпустила набор Lamborghini Sian FKP 37 в масштабе 1:8. Он состоит из 3696 деталей и стоит 378 долларов (10 240 гривен).

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