Новая украинская драма наконец-то появится на больших экранах: что посмотреть в кино
Украинские кинотеатры обновили свою киноафишу и предлагают получить острые впечатления и восторг благодаря премьерам недели!
Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.
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Что посмотреть в кино
"Голда"
Жанры: драма, исторический, биография
1973 год. "Война судного дня" в разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории. Решить этот конфликт должна быть Голда Меир – первая женщина-премьер-министр Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.
Трейлер фильма "Голда": смотрите видео
"Догмен"
Жанры: триллер, экшн
В этом мире он любит и понимает только собак, а они безотказно выполняют все его приказы. В детстве жестокий отец издевался над парнем. В конце концов, чтобы избавиться, бросил в стаю бродячих псов, надеясь, что дикие собаки разорвут парня. Но стая стала ему новой семьей. Сейчас у Догмена есть "бойцы", которые держат город в порядке по его собственной моральной шкале, и поэтому, когда власть захватывает нарокобарон, он решает избавить мир от "грязи" своими методами. Эта стая готова принять бой, чтобы уничтожить преступную империю и восстановить мир на улицах города.
Трейлер фильма "Догмен": смотрите видео
"Как там Катя?"
Жанр: драма
Анна (Анастасия Карпенко) – врач скорой помощи и одинокая мать является опорой для своей семьи – сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна - сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем она имеет. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню наедине с равнодушной системой и безграничной потерей.
Трейлер фильма "Как там Катя?": смотрите видео
"Люблю тебя ненавидеть"
Жанры: комедия, романтика
Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться парой.
Трейлер фильма "Люблю тебя ненавидеть": смотрите видео
"Реинкарнация. Призрак из прошлого"
Жанры: триллер, ужасы
Сара со своей семилетней дочерью приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается "игра", тем отчетливее проявляется потустороннее в доме.
Трейлер фильма "Реинкарнация. Призрак из прошлого": смотрите видео