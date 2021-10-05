Что с ними произошло: 20 курьезных фото собак, которые ведут себя очень странно

Мы уже неоднократно писали о том, что считаем милые и смешные фотографии животных едва ли не лучшей составляющей частью сети. Развеселить, утешить, растрогать – они могут все это и даже немного больше.

На развлекательном портале Reddit есть раздел под названием Whats Wrong With Your Dog ("Что случилось с вашей собакой"), где публикуют курьезные фотографии домашних животных, которые крайне странно и смешно себя ведут. Развлечения 24 подготовили подборку лучших фото оттуда – это именно то, что нужно для поднятия настроения.

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"Мне говорили, что бордер-колли – самые умные собаки"

Фото Reddit / Scholar_Mental

"Собака любит заглядывать в мой офис в подвале через окно, и пугать меня до смерти, когда я смотрю вверх"

Фото Reddit / patchoulius

"Когда не можешь жить без мяча"

Фото Reddit / hashtag-science

"Никогда раньше не видел, чтобы собака так сидела"

Фото Reddit / cooperchronicles

"Моя собака иногда думает, что я стул"

Фото Reddit / anne_c_rose

"Теплая и удобная кровать? Нет. Холодное и тесное кольцо? О, да!"

Фото Reddit / Scott_96

"Это уже что-то новенькое"

Фото Reddit / jnich2424

"Мой маленький чудак тусуется со мной, пока я выполняю задание для школы. Он любит сидеть и смотреть, как я печатаю"

Фото Reddit / WhiskeyHeartOn

"Ей явно не нравится эта новая сетка"

Фото Reddit / ZakkH

"Вор чизбургеров пойман на горячем"

Фото Reddit / aframe9999

"Даже не знаю, что сказать"

Фото Reddit / damon_021

"Я был уверен, что это фотошоп, но вспомнил, что это прислал мне папа"

Фото Reddit / ceejay5303

"Собака моего отца, когда он был ребенком"

Фото Reddit / Bnlalala

"Она постоянно сидит вот так"

Фото Reddit / alfphonse

"Надеюсь, это удобно"

Фото Reddit / polegurl

"Мои собаки любят спать вот так"

Фото Reddit / ke plerk2

"Разбудила меня в 5 утра для прогулки. Так выглядит прогулка"

Фото Reddit / Skooterthedog

"Она всегда делает так, когда я достаю кусачки для когтей"

Фото Reddit / Unessse

"О, это ощущение"

Фото Reddit / Thasonn

"Так он смотрит на меня, если не может залезть мне на колени, когда я еду за рулем"

Фото Reddit / pupsaurus

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