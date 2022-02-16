"Чип и Дейл спешат на помощь" – американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation. Его транслировали в 1990-х годах.

Это интересно Лучше уволиться: 10 курьезных фото людей, у которых случился плохой рабочий день

И вот через тридцать лет старые друзья воссоединяются ради спасения старого друга. Постер нового мультфильма обещает, что фильм будет "не перезапуском, а возвращением".

Это не перезапуск, а возвращение: новый, ранее невиданный, на 100% оригинальный фильм (основанный на существующей интеллектуальной собственности Disney)

Смотрите трейлер нового мультфильма о бурундуках-спасателях: видео​

Премьера полнометражной анимационной картины "Чип и Дейл спешат на помощь" запланирована на 20 мая 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+.