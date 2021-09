В честь 30-летия: культовый альбом Nevermind группы Nirvana переиздадут

Nevermind, прославивший группу Nirvana на весь мир и изменивший музыкальную индустрию, был выпущен в 1991 году. И вот спустя 30 лет было объявлено о переиздании прорывного альбома сиэтлского рок-трио.

После того как в 1991 году 24-летний вокалист-гитарист Курт Кобейн, 26-летний басист Крист Новоселич и 22-летний барабанщик Дэйв Грол, выпустили альбом Nevermind, группа Nirvana оказалась на вершине мировых чартов. И чтобы отпраздновать 30-летний юбилей альбома, лейбл Geffen объявил о его переиздании.

Это интересно Чертово колесо или что нужно знать о рулетке-наиболее признанный символ казино

Стандартное переиздание выйдет с бонусной 7-дюймовой пластинкой, на которой на стороне A будет записана песня "Endless, Nameless", а на стороне B – "Even In His Youth" и "Aneurysm".

Расширенное издание Nevermind Super Deluxe будет содержать:

8 пластинок,

5 компакт-дисков,

бонусную 7-дюймовую пластинку,

Blu-ray с Live in Amsterdam, Netherlands – недавно отреставрированное видео с концерта 25 ноября 1991 года в Paradiso.

Кроме того, можно будет прослушать аудиозаписи со следующих концертов:

Live in Del Mar, Калифорния (28 декабря 1991 года),

Live in Melbourne, Australia for Triple J (1 февраля 1991 года),

Live in Tokyo (19 февраля 1992 года).



Обложка альбома Nevermind группы Nirvana / Фото wikipedia

Что известно об альбоме Nevermind

Известный альбом группы Nirvana вышел в 1991 году. Пластинка получила десять платиновых сертификатов от Американской ассоциации студий звукозаписи и была продана тиражом 30 миллионов копий.

Обложка, на которой изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, тянущемся к долларовой банкноте на рыболовном крючке, стала культовой и считается одним из самых узнаваемых образов в попкультуре.

Релиз новых изданий запланирован на 12 ноября 2021 года.

К теме Мальчик с культовой обложки альбома Nirvana вырос и подал на группу в суд: известная причина