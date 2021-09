На честь 30-річчя: культовий альбом Nevermind гурту Nirvana перевидадуть

Nevermind, який прославив гурт Nirvana на весь світ та змінив музичну індустрію, був випущений у 1991 році. І ось через 30 років було оголошено про перевидання проривного альбому сіетлського рок-тріо.

Після того як у 1991 році 24-річний вокаліст-гітарист Курт Кобейн, 26-річний басист Кріст Новоселич та 22-річний барабанщик Дейв Грол, випустили альбом Nevermind, гурт Nirvana опинився на вершині світових чартів. І щоб відсвяткувати 30-річний ювілей альбому, лейбл Geffen оголосив про його перевидання.

Стандартне перевидання вийде з бонусною 7-дюймовою платівкою, на якій на стороні A буде записана пісня "Endless, Nameless", а на стороні B – "Even In His Youth" та "Aneurysm".

Розширене видання Nevermind Super Deluxe буде містити:

8 платівок,

5 компакт-дисків,

бонусну 7-дюймову платівку,

Blu-ray з Live in Amsterdam, Netherlands – нещодавно відреставроване відео з концерту 25 листопада 1991 року в Paradiso.

Крім того, можна буде прослухати аудіозаписи з наступних концертів:

Live in Del Mar, California (28 грудня 1991 року),

Live in Melbourne, Australia for Triple J (1 лютого 1991 року),

Live in Tokyo (19 лютого 1992 року).



Обкладинка альбому Nevermind гурту Nirvana / Фото wikipedia

Реліз нових видань заплановано на 12 листопада 2021 року.

Що відомо про альбом Nevermind

Відомий альбом гурту Nirvana вийшов в 1991 році. Платівка здобула десять платинових сертифікатів від американської асоціації студій звукозапису та була продана тиражем 30 мільйонів копій.



Обкладинка, на якій зображена оголена дитина під водою в басейні, що тягнеться до доларової банкноти на рибальському гачку, стала культовою та вважається одним з найбільш впізнаваних образів в попкультурі.

