Чем занимаются известные персонажи, когда их никто не видит: забавная подборка от художника
1 ноября 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:инстаграм nothinghappenedtoday
Какими бы искренними мы ни были со своим окружением, наедине с собой мы все равно ведем себя по-другому. Это может быть справедливо не только для нас, обычных людей, но и для известных персонажей поп-культуры.
Мы хорошо знаем их характеры, манеру поведения и стиль общения, но никогда не задумывались, как они могли бы вести себя и чем заниматься тогда, когда их никто не видит. В отличие от художника-иллюстратора Эда Харрингтона, который не только представил это, но и нарисовал.
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