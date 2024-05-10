О том, чем отличаются эти 2 известные игры, читайте в материале Развлечения 24.

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Хотя они часто считаются похожими из-за схематической доски и черных и белых фигур, между этими играми существует много различий. Вот некоторые ключевые моменты, что их различают.

Правила движения фигур

Шашки:

Играется на доске 8×8 (64 клетки). Фигуры – круглые шашки, которые двигаются по диагонали только вперед (кроме дамок).

Если шашка добирается до конца доски противника, она становится дамкой и может двигаться по диагонали в обоих направлениях. Битье шашек противника обязательно, если существует такая возможность.

Шахматы:

Играется на доске 8×8 (64 клетки). Каждая фигура имеет уникальный способ движения: пешка, ладья, конь, слон, ферзь, король. Все фигуры могут двигаться в разных направлениях: вертикально, горизонтально и по диагонали в зависимости от типа фигуры. Взятие фигур противника не обязательно, игрок решает это самостоятельно.

Цель игры

Шашки:

Цель игры – захватить или заблокировать все фигуры противника, чтобы он не мог сделать ни одного хода.

Шахматы:

Игрок побеждает, поставив "шах и мат" королю противника, то есть создав ситуацию, в которой король не может убежать от угрозы взятия.



Как играть в шахматы / Фото Unsplash

Разнообразие фигур

Шашки:

В игре используется только один тип фигур (шашки) плюс дамки, что является повышенным уровнем шашек.

Шахматы:

Шесть различных типов фигур, каждый из которых имеет собственные правила и тактическую роль.

Стратегия

Шашки:

Стратегия в основном связана с построением позиций для блокирования и взятия фигур противника. Ключевую роль играет контроль центральной части доски.

Шахматы:

Значительно более сложная стратегия из-за многообразия фигур и ходов. Необходимо учитывать возможные комбинации ходов на несколько шагов вперед, планируя взаимодействие различных фигур.

История и происхождение

Шашки:

Игра в шашки имеет очень древнее происхождение, ее история насчитывает более 5000 лет. Существуют археологические свидетельства, которые указывают на то, что подобные игры существовали еще в Древнем Египте. Там использовалась доска 5×5 или 5×10 клеток. Одна из самых известных древних версий игры называлась "Сенет", что переводится как "игра прохождения", которая была популярной среди египетской знати. Со временем правила и доска эволюционировали, и игра была адаптирована различными культурами мира.

Шахматы:

Шахматы возникли в Индии примерно в VI веке нашей эры, где игра называлась "чатуранга". В чатуранге игроки использовали четыре вида фигур, представлявших пехоту, кавалерию, слонов и колесницы - части армии, которые тогда существовали. Игра символизировала военную стратегию того времени, и каждая фигура имела свой уникальный способ движения.

Из Индии игра распространилась на Персию, где она стала известной как "шатрандж". Впоследствии, через арабские завоевания, она попала в Испанию, Италию и другие страны Европы, где окончательно превратилась в современные шахматы к XV веку.

Независимо от того, любите ли вы логический вызов шахмат или скорость и динамику шашек, эти настольные игры позволяют провести время за интересным и интеллектуальным развлечением.