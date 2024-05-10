Про те, чим відрізняються ці 2 відомі гри, читайте у матеріалі Розваги 24.

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Хоча вони часто вважаються схожими через схематичну дошку та чорні й білі фігури, між цими іграми існує багато відмінностей. Ось деякі ключові моменти, що їх розрізняють.

Правила руху фігур

Шашки:

Грається на дошці 8×8 (64 клітини). Фігури – круглі шашки, які рухаються по діагоналі тільки вперед (крім дамок).

Якщо шашка дістається до кінця дошки противника, вона стає дамкою та може рухатися по діагоналі в обох напрямках. Биття шашок противника обов'язкове, якщо існує така можливість.

Шахи:

Грається на дошці 8×8 (64 клітини). Кожна фігура має унікальний спосіб руху: пішак, тура, кінь, слон, ферзь, король. Усі фігури можуть рухатися в різних напрямках: вертикально, горизонтально та по діагоналі залежно від типу фігури. Взяття фігур противника не обов'язкове, гравець вирішує це самостійно.

Мета гри

Шашки:

Мета гри – захопити або заблокувати всі фігури супротивника, щоб він не міг зробити жодного ходу.

Шахи:

Гравець перемагає, поставивши "шах і мат" королю противника, тобто створивши ситуацію, в якій король не може втекти від загрози взяття.



Як грати у шахи / Фото Unsplash

Різноманітність фігур

Шашки:

У грі використовується лише один тип фігур (шашки) плюс дамки, що є підвищеним рівнем шашок.

Шахи:

Шість різних типів фігур, кожен із яких має власні правила та тактичну роль.

Стратегія

Шашки:

Стратегія здебільшого пов'язана з побудовою позицій для блокування та взяття фігур супротивника. Ключову роль відіграє контроль центральної частини дошки.

Шахи:

Значно складніша стратегія через різноманіття фігур і ходів. Необхідно враховувати можливі комбінації ходів кілька кроків уперед, плануючи взаємодію різних фігур.

Історія та походження

Шашки:

Гра в шашки має дуже давнє походження, її історія налічує понад 5000 років. Існують археологічні свідчення, які вказують на те, що подібні ігри існували ще в Стародавньому Єгипті. Там використовувалася дошка 5×5 або 5×10 клітин. Одна з найвідоміших стародавніх версій гри називалася "Сенет", що перекладається як "гра проходження", яка була популярною серед єгипетської знаті. З часом правила та дошка еволюціонували, і гру було адаптовано різними культурами світу.

Шахи:

Шахи виникли в Індії приблизно в VI столітті нашої ери, де гра називалася "чатуранга". У чатуранзі гравці використовували чотири види фігур, що представляли піхоту, кавалерію, слонів і колісниці — частини армії, які тоді існували. Гра символізувала військову стратегію того часу, і кожна фігура мала свій унікальний спосіб руху.

З Індії гра поширилася на Персію, де вона стала відомою як "шатрандж". Згодом, через арабські завоювання, вона потрапила до Іспанії, Італії та інших країн Європи, де остаточно перетворилася на сучасні шахи до XV століття.

Незалежно від того, чи ви любите логічний виклик шахів або швидкість і динаміку шашок, ці настільні ігри дають змогу провести час за цікавою та інтелектуальною розвагою.