ФБР безрезультатно искало "человека с реактивным ранцем" целый год: это мог быть воздушный шар

Еще в августе прошлого года пилоты, пролетавшие вблизи международного аэропорта Лос-Анджелеса, сообщали о том, что видели в воздухе "человека с реактивным ранцем". Это был не единственный случай, подобное повторялось еще несколько раз. В последний раз его видели в июле 2021 года.

С тех пор ФБР проводило расследование и разыскивало этого загадочного человека. Они до сих пор не нашли окончательного ответа на вопрос, кто же это был, но, наконец-то, выдвинули предположение.

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По их версии "объект с реактивным ранцем", вероятно, был воздушным шаром в виде героя мультфильма Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством".

Это якобы видно на фото, сделанном из вертолета полиции Лос-Анджелеса в ноябре 2020 года и опубликованном на этой неделе. На снимке можно рассмотреть надувной скелет Джека Скеллингтона, пролетающий над Голливудскими холмами.

"Человек с реактивным ранцем" мог быть воздушным шаром в виде Джека Скеллингтона / Фото полиции Лос-Анджелеса

ФБР тесно сотрудничало с Федеральным управлением общественной авиации для расследования сообщений о наблюдениях за реактивными ранцами в районе Лос-Анджелеса, но ни одно из них не подтвердилось. Одна рабочая теория состоит в том, что пилоты могли видеть воздушные шары,

– говорится в заявлении ФБР.

"Человек с реактивным ранцем", вероятно, оказался воздушным шаром: смотрите видео