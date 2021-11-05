З того часу ФБР проводило розслідування та розшукувало цього загадкового чоловіка. Вони досі не знайшли остаточної відповіді на запитання, хто ж це був, але нарешті висунули припущення.
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За їхньою версією "об'єкт з реактивним ранцем", ймовірно, був повітряною кулею у вигляді героя мультфільму Тіма Бертона "Жах перед Різдвом".
Це начебто видно на фото, зробленому з вертольота поліції Лос-Анджелеса у листопаді 2020 року та опублікованому цього тижня. На знімку можна роздивитися надувного скелета Джека Скеллінгтона, який пролітає над Голлівудськими пагорбами.
"Людина з реактивним ранцем" могла бути повітряною кулею у вигляді Джека Скеллінгтона / Фото поліції Лос-Анджелеса
ФБР тісно співпрацювало з Федеральним управління громадської авіації для розслідування повідомлень про спостереження за реактивними ранцями в районі Лос-Анджелеса, але жодне з них не підтвердилося. Одна робоча теорія полягає в тому, що пілоти могли бачити повітряні кулі,
– йдеться у заяві ФБР.
"Людина з реактивним ранцем", ймовірно, виявилася повітряною кулею: дивіться відео
Що відомо про мультфільм "Жах перед Різдвом""Жах перед Різдвом" – музичний мультфільм 1993 року, знятий у техніці лялькової анімації у жанрі темне фентезі.
Події розгортаються у місті Геловін, де живуть монстри, привиди, зомбі, відьми та інші чудовиська. Лідер міста Джек Скеллінгтон випадково потрапляє до міста Різдва, де панує радість та добро. Він вирішує спробувати самостійно влаштувати Різдво та викрадає Санта-Клауса, аби посісти його місце.
Джерело: Вікіпедія