С тех пор ФБР проводило расследование и разыскивало этого загадочного человека. Они до сих пор не нашли окончательного ответа на вопрос, кто же это был, но, наконец-то, выдвинули предположение.
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По их версии "объект с реактивным ранцем", вероятно, был воздушным шаром в виде героя мультфильма Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством".
Это якобы видно на фото, сделанном из вертолета полиции Лос-Анджелеса в ноябре 2020 года и опубликованном на этой неделе. На снимке можно рассмотреть надувной скелет Джека Скеллингтона, пролетающий над Голливудскими холмами.
"Человек с реактивным ранцем" мог быть воздушным шаром в виде Джека Скеллингтона / Фото полиции Лос-Анджелеса
ФБР тесно сотрудничало с Федеральным управлением общественной авиации для расследования сообщений о наблюдениях за реактивными ранцами в районе Лос-Анджелеса, но ни одно из них не подтвердилось. Одна рабочая теория состоит в том, что пилоты могли видеть воздушные шары,
– говорится в заявлении ФБР.
"Человек с реактивным ранцем", вероятно, оказался воздушным шаром: смотрите видео
Что известно о мультфильме "Кошмар перед Рождеством""Кошмар перед Рождеством" – музыкальный мультфильм 1993 года, снятый в технике кукольной анимации в жанре фэнтези.
События разворачиваются в городе Хэллоуин, где живут монстры, привидения, зомби, ведьмы и другие чудовища. Лидер города Джек Скеллингтон случайно попадает в город Рождества, где царит радость и добро. Он решает попытаться самостоятельно устроить Рождество и похищает Санта-Клауса, чтобы занять его место.
Источник: Википедия