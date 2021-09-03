Однажды мужчина прыгал на хоппере (фитболе с ручками) просто ради развлечения. Именно тогда к нему и пришла идея преодолеть на нем самое большое расстояние, и установить мировой рекорд. Кроме того, он хотел помочь Тринити-хоспису и Службе паллиативной помощи. Поэтому Дэвид Кей решил объединить эти цели, и отправился в путь на хоппере.

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Сначала его планы были грандиозными – он хотел проскакать верхом на мяче 21 километр. Однако после 17 часов прыжков он слишком устал и выдохся, поэтому остановился на 16 километрах. На всем пути впереди него шел его друг с метлой, и убирал мусор, который мог бы повредить мяч и преждевременно завершить путешествие.

Еще один его товарищ непрерывно снимал Дэвида на видео, чтобы доказать правдивость рекорда экспертам Книги Гиннеса.

Что касается благотворительной цели мужчины, ее удалось достичь и даже превзойти. Тринити-хоспис и Служба паллиативной помощи сообщили, что Дэвиду Кею удалось собрать 13 750 долларов (371,5 тысячи гривен). Эти организации обеспечивают поддержку и психологическую помощь неизлечимым больным и их близким.

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