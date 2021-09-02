Суть челленджа четкая и понятная – съесть все за час. Если посетителю это удастся – он получит еду бесплатно, если же нет – придется заплатить полную стоимость позиции. "Титан" стоит 35 фунтов стерлингов (1300 гривен). Казалось бы, что все просто, но больше чем за 10 лет никому так и не удалось победить.

Это интересно Можно ли перехитрить игровые автоматы: развенчание распространенных мифов

Что входит в завтрак на 8000 калорий



Завтрак выносят в зал три человека / Фото Wales Online

Гостям Ramon's, которые решаются на этот завтрак, за 60 минут нужно съесть:

8 кусочков бекона;

8 сосисок;

8 жареных яиц;

6 картофельных оладий;

6 кусочков кровяной колбасы;

450 граммов грибов;

450 граммов жареного картофеля;

омлет из 4 яиц;

помидоры;

печеные бобы;

3 ванильных оладьи;

4 куска хлеба с маслом;

4 тоста.

К завтраку добавляют еще пол-литра апельсинового сока и чашку чая. Все это имеет колоссальную энергетическую ценность – 8000 калорий.

Обратите внимание! Средняя рекомендуемая суточная норма калорий составляет: для женщин – 2000 калорий, для мужчин – 2500 калорий. Калорийность завтрака "Титан" превышает это значение в 4 и 3,2 раза соответственно.

Эксперимент журналиста

Принять вызов согласился и журналист издания Wales Online Джон Джонс. Он признался, что начал нервничать уже тогда, когда увидел на столе 7 тарелок, полных еды.

Сначала все шло довольно хорошо. Мужчина съел немного сосисок и бекона, а также картофельную оладью, которая невероятно пришлась ему по вкусу. Затем он принялся за помидоры, бобы и грибы. Но через 20 минут после начала журналист так и не увидел дна ни одной из тарелок.



Журналист попытался преодолеть вызов, который не поддался никому / Фото Wales Online

Джон Джонс признался, что самой большой проблемой для него стал хлеб. В целом ему нужно было съесть почти буханку хлеба, и он никак не мог заставить себя начать.

Когда прошло 30 минут, у меня на лбу уже выступил пот, но гигантские тарелки с едой до сих пор были наполнены,

– поделился журналист.

Мужчина продолжал есть, но чувствовал себя все более сытым. Ему удалось преодолеть около половины всей еды, при этом он почти не коснулся хлеба и омлета. Джону пришлось сделать небольшой перерыв, во время которого он пил апельсиновый сок.

После этого он съел еще несколько кусочков ванильной оладьи, и понял, что больше не сможет. "Оставалось немного меньше чем 15 минут до конца, я бросил полотенце и обхватил голову руками. У меня болела челюсть и живот".



Джону Джонсу не удалось осилить всю еду / Фото Wales Online

Пока мужчина пытался осилить огромное количество пищи за раз, другие посетители заведения подбадривали его. Это не помогло Джону выполнить задание, но улучшило настроение. Наконец, когда все закончилось, а журналист так и не вышел из этой игры победителем, публика все равно аплодировала ему.