Человек, который победил казино: история Эдварда Торпа – теоретика и практика азартных игр

Эдвард Торп был ученым-математиком, но всегда стремился использовать науку в реальной жизни. Это стремление и неутомимый труд помогли ему стать первым человеком, который обыграл казино с помощью математики и научил побеждать других.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают историю Эдварда Торпа, который изобрел систему подсчета карт и научился выигрывать в блэкджек, рулетку и бакару с помощью науки.

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Детство Эдварда Торпа и зарождение любви к математике

Научный потенциал мальчика был заметен еще в его раннем детстве. Он очень рано освоил арифметику, и не только простейшие действия типа сложения, вычитания, умножения и деления, но и квадратный и кубический корни.

В школе будущий миллионер увлекся другими науками – радиотехникой, электроникой, химией и физикой. Он не только изучал теорию, но и использовал ее на практике – собрал радиоприемник, организовал домашнюю химическую лабораторию, в которой проводил собственные эксперименты.

Ближе к окончанию школы Эдвард Торп начал задумываться о механике игры в рулетку и вероятности получения того или иного результата. Однако тогда он еще не интересовался азартными играми – юноша лишь видел связь между колесом рулетки и планетами на орбите.

Однажды он услышал от своего учителя английского языка, что казино обыграть невозможно. Именно тогда Эдвард и заинтересовался сферой гемблинга, ведь заявил учителю, что когда-то он это сделает.

Научная деятельность

После школы Эдвард Торп поступил в Калифорнийский университет, получил степень по математике и сразу начал преподавать в альма-матер, а позже перешел в Массачусетский технологический институт.

Преподавательскую деятельность он совмещал с научными исследованиями, и именно тогда начал искать ответы на вопрос – как обыграть казино в рулетку и блэкджек.

Эдвард Торп с профессором Клодом Шенноном вместе пытались разработать выигрышную стратегию игры в рулетку. Купив старое колесо рулетки, они создали портативный компьютер, а вместе с ним интересную систему игры, которая давала свои результаты. Однако использовать ее на практике было неудобно, поэтому ученые прекратили работать с рулеткой.

Подсчет карт



Эдвард Торп изобрел систему подсчета карт / Фото Orange County Register

Следующим на очереди был блэкджек. Эдвард Торп был уверен, что существует способ выигрывать в этой игре с помощью математики, и решил его найти. Для этого он использовал университетский компьютер. Ученый создал огромное количество комбинаций, чтобы понять механику и математику игры, и провел тысячи расчетов.

В результате он получил систему, которая могла определить вероятность того, что следующей будет та или иная карта. Ученый исследовал, что "младшие" карты чаще играют на руку крупье и казино, а "старшие" – игроку. В соответствии с этим, пристально следя за игрой и картами, которые выходят и остаются в колоде, можно понять, какие шансы на победу есть у игрока и снижать или повышать ставки.

В 1960 году Эдвард Торп вывел систему подсчета "десяток", которую он считал оптимальной для игры и победы в блэкджек. Согласно ей, игроку нужно было следить за соотношением других карт к "десяткам" ("10", "валет", "дама", "король"), которые остались в колоде.

В полной колоде для блэкджека есть 52 карты – 16 "десяток" и 36 других карт. То есть начальное соотношение – 36:16 = 2,25. Когда количество других карт уменьшается, то уменьшается и конечный результат, и наоборот. То есть, если соотношение исчисляется числом меньше чем 2,25 – у игрока больше шансов на победу, и можно повышать ставку, если же наоборот – ставку следует снизить.

По такой системе, игрок остается в выигрыше, потому что получает хороший результат, когда делает большие ставки, и это компенсирует проигрыши с маленькими ставками.

Как Эдвард Торп побеждал казино

Про Эдварда Торпа и его систему выигрыша в блэкджек начали писать в прессе. Из-за этого им заинтересовались богатые люди, которые предлагали ученому финансовую поддержку, чтобы проверить стратегию на практике.

СМИ часто рассказывали о Торпе довольно скептически и выставляли его лжецом и мошенником. Именно поэтому он заручился поддержкой двух нью-йоркских миллионеров – Эмануэля Киммела и его партнера Эдди Хенда.

Математик объяснил бизнесменам свою систему, и трое мужчин отправились испытывать ее в казино в Рино с 10 тысячами долларов. Они сыграли в блэкджек в различных казино и за 30 часов вдвое увеличили свой капитал – в конце азартного марафона у них была уже 21 тысяча долларов.

После этого слухи об Эдварде Торпе и его подсчете карт разошлись по США. Владельцы казино забили тревогу, а любители азартных игр заинтересовались системой ученого.



Самая популярная книга Эдварда Торпа / Фото Donald Melanson

Этот спрос привел к тому, что в 1962 году Эдвард Торп выпустил свою первую книгу "Обыграй дилера", в которой доступно объяснил систему подсчета карт. Она достигла сумасшедшего успеха, стала настоящим бестселлером и разошлась тиражом в сотни тысяч экземпляров.

Однако книга изменила ход дел, как в азартном мире, так и в жизни Эдварда Торпа. В казино начали пристально следить за игроками в блэкджек, вычислять тех, кто пользовался системой Торпа, и запрещать им играть и посещать казино.

Самого Торпа не только не подпускали к игровым столам, но и угрожали его жизни. Ему приходилось маскироваться и прятаться, чтобы не попасть в руки местных бандитов.

Когда математик заинтересовался баккарой, и отправился в Лас-Вегас, чтобы проверить систему подсчета на этой игре, он действительно выиграл, но чуть не попрощался с жизнью. Ему подсыпали наркотики в напиток и выгнали из казино, где он выиграл 2500 долларов.

Когда он со своими спутниками возвращался домой, компания чуть не попала в аварию из-за проблем с тормозами. Оказалось, что в тормозной системе не хватало одной детали. Поняв, что дальше играть в казино будет еще опаснее, Эдвард Торп попрощался с миром азартных игр и начал покорять другую сферу.



После мира казино Эдвард Торп с помощью своих знаний покорил фондовый рынок / Фото Los Angeles Times

В дальнейшем Эдвард Торп использовал свои знания о теории вероятности и статическом анализе на фондовом рынке. Он углубился в мир инвестиций, стал одним из главных игроков на Уолл-стрит, основал 2 собственных хедж-фонда и заработал миллионное состояние.

Благодаря Эдварду Торпу блэкджеком заинтересовались сотни тысяч игроков во всем мире. Но на самом деле неважно, какую именно игру вы выбираете для себя. Главное помнить, что