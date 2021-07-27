Людина, яка перемогла казино: історія Едварда Торпа – теоретика і практика азартних ігор

Едвард Торп був вченим-математиком, але завжди прагнув використовувати науку в реальному житті. Це прагнення та невтомна праця допомогли йому стати першою людиною, яка обіграла казино за допомогою математики та навчила перемагати інших.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історію Едварда Торпа, який винайшов систему підрахунку карт та навчився вигравати в блекджек, рулетку та бакару за допомогою науки.

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Дитинство Едварда Торпа і зародження любові до математики

Науковий потенціал хлопчика був помітний ще в його ранньому дитинстві. Він дуже рано освоїв арифметику, і не лише найпростіші дії типу додавання, віднімання, множення та ділення, а й квадратний і кубічний корені.

У школі майбутній мільйонер захопився іншими науками – радіотехнікою, електронікою, хімією та фізикою. Він не лише вивчав теорію, а й використовував її на практиці – зібрав радіоприймач, організував домашню хімічну лабораторію, в якій проводив власні експерименти.

Ближче до закінчення школи Едвард Торп почав задумуватися про механіку гри в рулетку та ймовірність отримання того чи іншого результату. Проте тоді він ще не цікавився азартними іграми – юнак лише бачив зв'язок між колесом рулетки та планетами на орбіті.

Одного разу він почув від свого вчителя англійської мови, що казино обіграти неможливо. Саме тоді Едвард і зацікавився сферою гемблінгу, адже заявив вчителеві, що колись він це зробить.

Наукова діяльність

Після школи Едвард Торп вступив до Каліфорнійського університету, отримав ступінь з математики та одразу почав викладати в альма-матер, а пізніше перейшов до Массачусетського технологічного інституту.

Викладацьку діяльність він поєднував з науковими дослідженнями, і саме тоді почав шукати відповіді на питання — як обіграти казино в рулетку та блекджек.

Едвард Торп з професором Клодом Шенноном разом намагалися розробити виграшну стратегію гри в рулетку. Купивши старе колесо рулетки, вони створили портативний комп'ютер, а разом із ним цікаву систему гри, яка давала свої результати. Проте використовувати її на практиці було незручно, тому вчені припинили працювати з рулеткою.

Підрахунок карт



Едвард Торп винайшов систему підрахунку карт / Фото Orange County Register

Наступним на черзі був блекджек. Едвард Торп був впевнений, що існує спосіб вигравати у цій грі за допомогою математики, і вирішив його знайти. Для цього він використовував університетський комп'ютер. Вчений створив величезну кількість комбінацій, щоб зрозуміти механіку та математику гри, і провів тисячі розрахунків.

У результаті він отримав систему, що могла визначити ймовірність того, що наступною буде та чи інша карта. Вчений дослідив, що "молодші" карти частіше грають на руку круп'є та казино, а "старші" – гравцеві. Відповідно до цього, пильно слідкуючи за грою та картами, які виходять і залишаються в колоді, можна зрозуміти, які шанси на перемогу є у гравця та знижувати або підвищувати ставки.

У 1960 році Едвард Торп вивів систему підрахунку "десяток", яку вважав оптимальною для гри та перемоги у блекджек. Згідно з нею, гравцеві потрібно було слідкувати за співвідношенням інших карт до "десяток" ("10", "валет", "дама", "король"), які залишилися в колоді.

У повній колоді для блекджеку є 52 карти – 16 "десяток" і 36 інших карт. Тобто початкове співвідношення – 36:16 = 2,25. Коли кількість інших карт зменшується, то зменшується і кінцевий результат, і навпаки. Тобто, якщо співвідношення обчислюється числом меншим ніж 2,25 – у гравця більше шансів на перемогу, і можна підвищувати ставку, якщо ж навпаки – ставку варто знизити.

За такою системою, гравець залишається у виграші, бо отримує хороший результат, коли робить більші ставки, і це компенсує програші з маленькими ставками.

Як Едвард Торп перемагав казино

Про Едварда Торпа та його систему виграшу в блекджек почали писати у пресі. Через це ним зацікавилися заможні люди, які пропонували вченому фінансову підтримку, щоб перевірити стратегію на практиці.

ЗМІ часто розповідали про Торпа доволі скептично і виставляли його брехуном та шахраєм. Саме тому він заручився підтримкою двох нью-йоркських мільйонерів – Емануеля Кіммела та його партнера Едді Хенда.

Математик пояснив бізнесменам свою систему, і троє чоловіків вирушили випробовувати її в казино у Ріно з 10 тисячами доларів. Вони зіграли у блекджек у різних казино і за 30 годин удвічі збільшили свій капітал – наприкінці азартного марафону у них була вже 21 тисяча доларів.

Після цього чутки про Едварда Торпа та його підрахунок карт розійшлися по США. Власники казино забили на сполох, а любителі азартних ігор зацікавилися системою вченого.



Найпопулярніша книга Едварда Торпа / Фото Donald Melanson

Цей попит призвів до того, що у 1962 році Едвард Торп випустив свою першу книгу "Обіграй дилера", в якій доступно пояснив систему підрахунку карт. Вона зазнала шаленого успіху, стала справжнім бестселером і розійшлася накладом у сотні тисяч примірників.

Проте книга змінила хід справ, як в азартному світі, так і в житті Едварда Торпа. У казино почали пильніше стежити за гравцями у блекджек, вираховувати тих, хто користувався системою Торпа, та забороняти їм грати і відвідувати казино.

Самого Торпа не лише не підпускали до гральних столів, а й погрожували його життю. Йому доводилося маскуватися та ховатися, аби не потрапити до рук місцевих бандитів.

Коли математик зацікавився бакарою, і вирушив до Лас-Вегаса, щоб перевірити систему підрахунку на цій грі, він справді виграв, але ледве не попрощався з життям. Йому підсипали наркотики у напій та вигнали з казино, де він виграв 2500 доларів.

Коли він зі своїми супутниками повертався додому, компанія ледве не потрапила в аварію через проблеми з гальмами. Виявилося, що у гальмівній системі не вистачало однієї деталі. Зрозумівши, що надалі грати в казино буде ще небезпечніше, Едвард Торп попрощався зі світом азартних ігор і почав підкорювати іншу сферу.



Після світу казино Едвард Торп за допомогою своїх знань підкорив фондовий ринок / Фото Los Angeles Times

Надалі Едвард Торп використовував свої знання про теорію ймовірності та статичний аналіз на фондовому ринку. Він заглибився у світ інвестицій, став одним із найголовніших гравців на Волл-стріт, заснував 2 власних хедж-фонди та заробив мільйонні статки.

Завдяки Едварду Торпу блекджеком зацікавилися сотні тисяч гравців в усьому світі. Але насправді неважливо, яку саме гру ви обираєте для себе.