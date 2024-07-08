Карманные часы Рузвельта вернули в музей: как они нашлись

Серебряные карманные часы, принадлежавшие 26-му президенту США Теодору Рузвельту, вернулись в летний дом-музей его семьи в Сагамор-Хилл, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.

Раритетные часы, похищенные 37 лет назад, могли быть проданы как очередной антикварный лот, если бы не внимательность и честность аукциониста.

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Кто и как украл часы

Карманные часы были похищены в 1987 году из незапертого шкафа в Национальном историческом музее имени Теодора Рузвельта в Буффало, где экспонат находился временно. С момента похищения злоумышленника так и не удалось найти, а часы считались утраченными.

Неожиданно, в 2023 году часы "всплыли" во Флориде, где их собирались выставить на аукцион. Однако эксперт аукционного дома, осознав ценность лота, передал его в ФБР. Благодаря этому часы были возвращены в музей.



Потерянные часы Рузвельта / Фото Associated Press

Почему эти часы такие ценные