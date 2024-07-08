Карманные часы Рузвельта вернули в музей: как они нашлись

8 июля 2024, 12:14
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Источник:

Associated Press

Серебряные карманные часы, принадлежавшие 26-му президенту США Теодору Рузвельту, вернулись в летний дом-музей его семьи в Сагамор-Хилл, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.

Раритетные часы, похищенные 37 лет назад, могли быть проданы как очередной антикварный лот, если бы не внимательность и честность аукциониста.

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Кто и как украл часы

Карманные часы были похищены в 1987 году из незапертого шкафа в Национальном историческом музее имени Теодора Рузвельта в Буффало, где экспонат находился временно. С момента похищения злоумышленника так и не удалось найти, а часы считались утраченными.

Неожиданно, в 2023 году часы "всплыли" во Флориде, где их собирались выставить на аукцион. Однако эксперт аукционного дома, осознав ценность лота, передал его в ФБР. Благодаря этому часы были возвращены в музей.


Потерянные часы Рузвельта / Фото Associated Press

Почему эти часы такие ценные

  • Добавим, что Теодор Рузвельт носил эти часы во время битвы на холме Сан-Хуан в ходе испано-американской войны на Кубе в 1898 году, во время охоты в Африке и исследований Амазонки в Южной Америке.
  • Часы были подарены Рузвельту его сестрой еще до того, как он стал президентом в 1901 году. На часах выгравировано имя Рузвельта, инициалы его младшей сестры Корин Рузвельт Робинсон и его шурина Дугласа Робинсона-младшего.
  • Теодор Рузвельт хранил памятный подарок и везде возил его с собой вплоть до самой смерти в 1919 году.

Автор: Альона Захарова