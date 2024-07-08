Карманные часы Рузвельта вернули в музей: как они нашлись
Источник:Associated Press
Серебряные карманные часы, принадлежавшие 26-му президенту США Теодору Рузвельту, вернулись в летний дом-музей его семьи в Сагамор-Хилл, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.
Раритетные часы, похищенные 37 лет назад, могли быть проданы как очередной антикварный лот, если бы не внимательность и честность аукциониста.
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Кто и как украл часы
Карманные часы были похищены в 1987 году из незапертого шкафа в Национальном историческом музее имени Теодора Рузвельта в Буффало, где экспонат находился временно. С момента похищения злоумышленника так и не удалось найти, а часы считались утраченными.
Неожиданно, в 2023 году часы "всплыли" во Флориде, где их собирались выставить на аукцион. Однако эксперт аукционного дома, осознав ценность лота, передал его в ФБР. Благодаря этому часы были возвращены в музей.
Потерянные часы Рузвельта / Фото Associated Press
Почему эти часы такие ценные
- Добавим, что Теодор Рузвельт носил эти часы во время битвы на холме Сан-Хуан в ходе испано-американской войны на Кубе в 1898 году, во время охоты в Африке и исследований Амазонки в Южной Америке.
- Часы были подарены Рузвельту его сестрой еще до того, как он стал президентом в 1901 году. На часах выгравировано имя Рузвельта, инициалы его младшей сестры Корин Рузвельт Робинсон и его шурина Дугласа Робинсона-младшего.
- Теодор Рузвельт хранил памятный подарок и везде возил его с собой вплоть до самой смерти в 1919 году.