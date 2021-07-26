Чаки возвращается: сериал о кукле-убийце получил первый трейлер

Телеканал SYFY представил первый полноценный трейлер будущего сериала о кукле-убийце по имени Чаки. И стоит отметить, что выглядит он устрашающе

Первый трейлер нового сериала "Чаки" показали 26 июля. И поклонники популярной хоррор-франшизы не захотят его пропустить.

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Главный герой многосерийной ленты – 14-летний мальчик-гей, над которым издеваются в школе. Артур молодой художник, который создает скульптуры из частей кукол. Он находит Чаки на гаражной распродаже и покупает его. Кукла-убийца не оставляет дворовую распродажу с пустыми руками – Чаки крадет нож мясника, прежде чем отправиться домой.

Я намеренно закончил "Культ Чаки" в серии главных захватывающих сюжетов, потому что знал, что телесериал будет идеальным местом для погружения в ответвление. Итак, мы начинаем серию, представляя нашу новую историю, нашу новую среду, а потом мы начнем вводить в историю персонажей-ветеранов,

– говорит автор франшизы Дон Манчини.

Премьера сериала "Чаки" запланирована на

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