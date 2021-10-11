Церковь Святого Михаила переименовалась в церковь Святого Майка, чтобы стать ближе к молодежи

В Великобритании викторианская церковь Святого Михаила решила изменить название. Руководство храма пошло на такой шаг, для того, чтобы церковь стала моднее и молодежнее.

Сменив название церкви Святого Михаила на Святого Майка, руководство хочет принести новую жизнь в старое здание. Таким образом, представители церкви стараются быть более современными.

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Кроме того, в церкви считают, что ребрендинг 148-летнего учреждения поможет привлечь к вере не только младшую аудиторию, но и оживит интерес старшего поколения.

Наше видение "Святого Майка" заключается в том, что церковь может быть маяком света и надежды для местной общины. Мы стремимся привлечь больше молодых людей, чтобы посмотреть, как они узнают Иисуса по-своему,

– сказала преподобная Сара.



Церковь Святого Михаила переименовалась в церковь Святого Майка / Фото Daily Mail

Впоследствии в церкви Святого Майка хотят открыть кофейню. Также настоятели планируют, что они смогут организовать раздачу еды в местных школах несколько раз в неделю. Так они тоже планируют повысить узнаваемость своей церкви и заодно рассказывать своим соседям о том, что происходит вокруг и звать на местные мероприятия.



Церковь Святого Михаила переименовалась в церковь Святого Майка / Фото Daily Mail

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