Змінивши назву церкви Святого Михаїла на Святого Майка, керівництво хоче принести нове життя в стару будівлю. Таким чином, представники церкви намагаються бути більш сучасними.

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Крім того, у церкві вважають, що ребрендинг 148-річної установи допоможе залучити до віри не тільки молодшу аудиторію, а й пожвавить інтерес старшого покоління.

Наше бачення "Святого Майка" полягає в тому, що церква може бути маяком світла і надії для місцевої громади. Ми прагнемо залучити більше молодих людей, щоб подивитися, як вони пізнають Ісуса по-своєму,

– сказала преподобна Сара.



Церква Святого Михайла перейменувалася в церкву Святого Майка / Фото Daily Mail

Згодом у церкві Святого Майка хочуть відкрити кав'ярню. Також настоятелі планують, що вони зможуть організувати роздачу їжі в місцевих школах кілька разів на тиждень. Так вони теж планують підвищити впізнаваність своєї церкви і заодно розповідати своїм сусідам про те, що відбувається навколо і кликати на місцеві заходи.



Церква Святого Михайла перейменувалася в церкву Святого Майка / Фото Daily Mail

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